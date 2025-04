Tornano i buoni taxi per donne anziani e disabili

Visto il gran numero di richieste, la giunta comunale di Trento ha deciso di rifinanziare i buoni taxi riservati alle donne utilizzabili solo in orario notturno dalle 22 alle 6, agli over 75 e alle persone con disabilità residenti usufruibili tutto il giorno. Ammontano a 20mila euro le risorse stanziate.

Tornano i buoni taxi per donne, disabili e anziani - Tornano a Trento, anche quest’anno, i buoni taxi riservati alle donne (dai 16 anni, utilizzabili solo in orario notturno), alle persone con disabilità (dai 16 anni, residenti nel Comune) e agli over 75. Sono in totale 600, ognuno del valore di 50 euro, e sarà possibile richiederli dalle 9 del... 🔗trentotoday.it

