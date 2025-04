Torna Asta della bandiera in scena rioni cavalieri tamburellisti sbandieratori e musica popolare

Asta della bandiera”. Quest’anno Tornano in scena i rioni, Sciardine, Crucicchia, Chiazza Rande, Lu Fuessu, Le. Brindisireport.it - Torna l'Asta della bandiera, in scena: "rioni", cavalieri, tamburellisti, sbandieratori e musica popolare Leggi su Brindisireport.it SAN PIETRO VERNOTICO – Domenica 27 aprile prossimo a San Pietro Vernotico si rinnova l’appuntamento con la manifestazione che ricorda l’invasione dei turchi nel territorio sampietrano: l“”. Quest’annono in, Sciardine, Crucicchia, Chiazza Rande, Lu Fuessu, Le.

Ne parlano su altre fonti

Torna l'Asta della bandiera, in scena: "rioni", cavalieri, tamburellisti, sbandieratori e musica popolare - SAN PIETRO VERNOTICO – Domenica 27 aprile prossimo a San Pietro Vernotico si rinnova l’appuntamento con la manifestazione che ricorda l’invasione dei turchi nel territorio sampietrano: l“Asta della bandiera”. Quest’anno tornano in scena i rioni, Sciardine, Crucicchia, Chiazza Rande, Lu Fuessu, Le... 🔗brindisireport.it

Torna l'Asta della bandiera, in scena: "rioni", cavalieri, tamburellisti, sbandieratori e musica popolare - SAN PIETRO VERNOTICO – Domenica 27 aprile prossimo a San Pietro Vernotico si rinnova l’appuntamento con la manifestazione che ricorda l’invasione dei turchi nel territorio sampietrano: l“Asta della bandiera”. Quest’anno tornano in scena i rioni, Sciardine, Crucicchia, Chiazza Rande, Lu Fuessu, Le... 🔗brindisireport.it

Obiettivo... arancione. Massa torna a candidarsi per sventolare la bandiera - Massa, 3 marzo 2025 – Una nave carica di detriti del marmo incagliata tra i “rottami” del mitico pontile, spiagge devastate dall’erosione e una scogliere “off limits” ancora da bonificare. Ma Massa ci riprova a far sventolare la Bandiera Blu sul suo litorale, quel riconoscimento della Organizzazione non governativa e no profit “Foundation for Environmental Education” che conquista ogni anno dal 2014. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Torna l'Asta della bandiera, in scena: rioni, cavalieri, tamburellisti, sbandieratori e musica popolare; A S.Pietro in scena folklore e divertimento per l'asta della bandiera: aggiudicata a 4mila euro; Re Frederik e regina Mary, matrimonio in crisi? La bandiera danese a mezz'asta riaccende le voci di una rottur; Torna alla Fenice la Carmen di Calixto Bieito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne