Torna la pedalata tra natura e bellezze

Dopo il successo della prima tappa da Varese a Ghiffa, il viaggio cicloturistico tra i Sacri Monti prosegue con un nuovo itinerario che unisce spiritualità, natura e scoperta del territorio. Domenica appassionati di bicicletta e amanti dei paesaggi alpini sono invitati a partecipare alla pedalata dal Sacro Monte di Ghiffa al Sacro Monte di Domodossola, in un percorso guidato di circa 55 chilometri tra valli, fiumi e borghi storici. L'iniziativa, rinviata dalla data originaria del 19 aprile, prevede il ritrovo e la partenza al Sacro Monte di Ghiffa, con affaccio panoramico sul Lago Maggiore. Da lì, il gruppo percorrerà ciclabili immerse nel verde, attraversando il fiume Toce e attraversando località come Ornavasso e Anzola d'Ossola, fino a raggiungere l'ambiente montano che circonda Domodossola.

Milano – La passione di Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista e conduttore televisivo, nel dibattere di sostenibilità e cambiamenti climatici è contagiosa. Ricercatore del Cnr, ha esordito in tv nel 1996 a “Geo&Geo” a fianco di Licia Colò. A maggio ripartirà “Sapiens - Un solo pianeta” in onda su Rai 3. Com’è iniziata la sua carriera televisiva? “Per caso. Ero in Rai con il mio amico etologo che doveva commentare i documentari. 🔗ilgiorno.it

Bologna, 1 marzo 2025 – Anche quest’anno l’Emilia-Romagna sarà tra le Regioni protagoniste del Giro-E, la carovana che seguirà l’itinerario del Giro d’Italia, ma in sella a bici a pedalata assistita: diciotto tappe per un totale di 1.098 chilometri, dal 13 maggio al primo giugno. Due le tappe in programma: la Sassuolo (Modena) - Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) e la Reggio Emilia - Viadana (Mantova). 🔗ilrestodelcarlino.it

Dopo il grande successo della prima edizione torna 'Il parco dei tulipani', situato alla fine di Via della Canapa, subito prima o subito dopo (a seconda della provenienza) del cavalcavia e della Motorizzazione Civile. Aperto da giovedì 20 tutti i giorni per tre settimane, nei fine settimana... 🔗ferraratoday.it

