Torna la neve bianco risveglio in diverse località delle Dolomiti

Tornato invernale: sulle montagne del Trentino Alto Adige è Tornata a cadere la neve. bianco risveglio in diverse località sulle Dolomiti dove sono caduti anche 10 centimetri di neve fresca. Manto bianco da Plan de Corones a Passo San Pellegrino in Val di Fassa. Deciso crollo delle temperature sia in montagna che nei fondovalle. Nelle località sopra i 1.200 metri la colonnina di mercurio è scesa intorno allo zero mentre a oltre 3.300 metri si registrano -9 gradi. La stagione sciistica sulle Dolomiti è chiusa da qualche giorno. L'unico impianto che resta aperto, fino al 4 maggio, è la seggiovia Falzarego a Col Gallina.Oggi, 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, le correnti instabili in quota portano allo sviluppo di temporali prima sul Nord Est e poi sulle regioni del Centro con sconfinamento dei fenomeni verso le coste adriatiche. Quotidiano.net - Torna la neve: bianco risveglio in diverse località delle Dolomiti Leggi su Quotidiano.net Bolzano, 25 aprile 2025 - Nulla di eccezionale per la stagione, ma il paesaggio èto invernale: sulle montagne del Trentino Alto Adige èta a cadere lainsulledove sono caduti anche 10 centimetri difresca. Mantoda Plan de Corones a Passo San Pellegrino in Val di Fassa. Deciso crollotemperature sia in montagna che nei fondovalle. Nellesopra i 1.200 metri la colonnina di mercurio è scesa intorno allo zero mentre a oltre 3.300 metri si registrano -9 gradi. La stagione sciistica sulleè chiusa da qualche giorno. L'unico impianto che resta aperto, fino al 4 maggio, è la seggiovia Falzarego a Col Gallina.Oggi, 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, le correnti instabili in quota portano allo sviluppo di temporali prima sul Nord Est e poi sulle regioni del Centro con sconfinamento dei fenomeni verso le coste adriatiche.

Cosa riportano altre fonti

Neve in Emilia Romagna, fino a 40 cm sugli Appennini: dove trovare il manto bianco - Bologna, 9 febbraio 2025 – Neve prevista, neve arrivata. L’Appennino emiliano questa mattina si è svegliato in un panorama incantato, quello bianco e soffice dei fiocchi bianchi appena caduti. Già sabato, infatti, la neve si è presentata puntuale all’appuntamento delle previsioni meteo. Così in certe zone montane e collinari di Parma e Piacenza si sono registrati tra i 15 e i 20 centimetri di neve, a Castagnola di Bedonia (Parma) addirittura 40. 🔗ilrestodelcarlino.it

Meteo weekend, dopo il sereno torna il maltempo: pioggia e neve da domenica, le previsioni - Dopo diversi giorni di sole e cielo terso, l'anticiclone lascerà il posto a una nuova ondata di maltempo. Due perturbazioni faranno il loro ingresso sull'Italia nel weekend di sabato 8 e domenica 9 marzo. In particolare, un ciclone di origine atlantica porterà precipitazioni anche intense e nevicate abbondanti in quota sulle Alpi occidentali. Le previsioni per il fine settimana.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Temperature in picchiata, gelo e neve: l’Italia torna al freddo, ecco le previsioni - Un’improvvisa ondata di freddo invernale porterà neve, un abbassamento delle temperature di 8°C e venti gelidi da Grecale. Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, conferma l’arrivo di aria fredda dai Balcani, con il vento di Grecale che inizierà a colpire diverse regioni italiane, creando una burrasca su gran parte del Paese. Questo raffreddamento sarà rapido ma intenso: già da mercoledì pomeriggio le temperature cominceranno a salire, ma attenzione, non si escludono gelate ... 🔗thesocialpost.it

Torna la neve: bianco risveglio in diverse località delle Dolomiti; IL VIDEO. Temperature sotto zero e oltre 10 centimetri di neve in poche ore: bianco risveglio in val di Fassa; Vigilia, bianco risveglio con neve in molte città d’Italia: dove nevicherà a Natale e che tempo farà i prossimi giorni?; ?? Bianco risveglio, è arrivata la neve: automobilista bloccato per ore. 🔗Ne parlano su altre fonti

Torna la neve: bianco risveglio in diverse località delle Dolomiti - Paesaggio invernale da Plan de Corones a Passo San Pellegrino in Val di Fassa. Crollo delle temperature: vicine allo zero anche nei fondovalle ... 🔗quotidiano.net

IL VIDEO. Temperature sotto zero e oltre 10 centimetri di neve in poche ore: bianco risveglio in val di Fassa - Bianco risveglio a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, oggi, 25 aprile. Dopo le piogge, è tornata la neve, che ha imbiancato il paesaggio. Nella notte sono caduti all'incirca 12 o 13 centimetri, ca ... 🔗ildolomiti.it

Neve in quota sulle Dolomiti e le cime venete: bianco risveglio a Cortina, 30 centimetri sulle piste da sci del Faloria e delle Tofane - BELLUNO/ASIAGO (VICENZA) - Torna la neve sulle montagne bellunesi e sui rilievi vicentini e veneti. Da venerdì sera (31 gennaio) e per tutta la mattina di sabato (1° febbraio) una perturbazione ... 🔗msn.com