Torna la magia dei concerti all’alba

magia che si ripete. Ogni estate, al sorgere del sole, le spiagge libere si riempiono di musica e di tanta gente, che rappresenta un incontro unico, fra i mattinieri che si svegliano all'alba e i tiratardi che invece amano trascorrere le notti nei locali e si rintanano dopo l'alba. In cabina di regia sono confermati il Comune e la Cooperativa Stabilimenti Balneari, che hanno già fissato il calendario della manifestazione che raccoglie sempre grandi consensi.La rassegna dei concerti all'alba inizierà il 29 giugno alle 6 nella spiaggia del Bagno Conti di proprietà della stessa cooperativa, con il concerto di Gloria Turrini e Francesco Laghi, dedicato agli appassionati del soul e del blues, in un intreccio pensato con i brani rock n'roll e pop, il tutto riletto in chiave acustica.

