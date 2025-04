Torna il Milano Sake Festival con un format diffuso

Torna a Milano il Milano Sake Festival, l'evento dedicato al Sake giapponese che negli anni ha coinvolto tanti appassionati e curiosi. Il Festival, che prenderà il via con un nuovo e innovativo format dal 22 al 26 maggio 2025, consentirà a migliaia di persone di immergersi nella cultura giapponese del Sake attraverso un viaggio itinerante fatto di degustazioni, seminari ed eventi speciali nei migliori locali di Milano e provincia.Il Milano Sake Festival, organizzato grazie all'esperienza dei team di Nakama e Nippon Concierge, si svolgerà in diverse location, offrendo agli amanti del Sake, shochu e tanti altri alcolici giapponesi la possibilità di scoprire le differenti caratteristiche delle bevande e vivere un'esperienza divertente ma anche formativa grazie alla presenza degli esperti del settore.

MIlano Sake Festival, torna protagonista la bevanda giapponese; A Milano torna il Sake Festival dal 22 al 26 maggio; Il Giappone a Milano: dal 22 al 26 maggio, torna il Sake Festival; Sake mania, la passione cresce in Italia fra ristoranti ed enoteche: 300 etichette fra cui scegliere.

