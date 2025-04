Torna il festival contadino Spaventapasseri in mostra

Spaventapasseri, custodi silenziosi dei campi, diventano protagonisti di una festa che intreccia cultura rurale, creatività e comunità. Dopo l'ultima edizione del 2016, Torna dal 25 al 27 aprile nei Comuni di Rovetta, Onore e Songavazzo, in Valle Seriana, il festival degli Spaventapasseri, organizzato dal direttivo dei Borghi della Presolana. La rassegna intende valorizzare il patrimonio agricolo e culturale del territorio, con un focus speciale sul mais rostrato rosso di Rovetta, prodotto autoctono e simbolo identitario della zona.Il festival si articola in un percorso che attraversa i tre borghi, coinvolgendo comunità locali, Pro loco, biblioteche, associazioni e commercianti. Sarà un'occasione per vivere un'esperienza immersiva nella cultura agricola della Valle Seriana, tra degustazioni, storie e volti dei produttori che ogni giorno custodiscono e tramandano tradizioni secolari.

