Torna dalle vacanze di Pasqua e trova auto squarciata danno da 4mila euro

Pasqua. Al rientro però, una brutta sorpresa. Quando è Tornato a recuperare la sua auto nel parcheggio dell'aeroporto di Orio al Serio l'ha trovata danneggiata. Un taglio sulla copertura della sua. Milanotoday.it - Torna dalle vacanze di Pasqua e trova l'auto "squarciata": danno da 4mila euro Leggi su Milanotoday.it Una vacanza programmata, un volo fino in Portogallo e qualche giorno di relax in concomitanza di. Al rientro però, una brutta sorpresa. Quando èto a recuperare la suanel parcheggio dell'aeroporto di Orio al Serio l'hata danneggiata. Un taglio sulla copertura della sua.

Ne parlano su altre fonti

Quando si torna a scuola dopo le vacanze di Pasqua? - Archiviate le vacanze di Carnevale, gli studenti di tutta Italia sanno che dovranno tenere duro per diverse settimane prima di poter godere di una nuova pausa. Bisognerà aspettare, infatti, le vacanze di Pasqua, quando le scuole resteranno chiuse a seconda di un calendario scelto dalla Regione. A dover attendere di meno sono gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Sono gli unici in tutta Italia ad aver goduto di vacanze di Carnevale lunghe. 🔗lettera43.it

Torna il ‘Sicilia Express’, il treno per andare dal Nord alla Sicilia per le vacanze di Pasqua - Anche per Pasqua e il 25 aprile i fuorisede al Nord, studenti e lavoratori, potranno ritornare a casa con il ‘Sicilia Express’, il treno di FS Treni Turistici Italiani in collaborazione con la Regione Sicilia che collega Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma a Palermo e Siracusa, passando per altre città del Sud come Salerno e Villa San Giovanni. La partenza è prevista da Torino il 17 aprile, il ritorno al Nord sarà il 26 aprile. 🔗dayitalianews.com

Torna la fiera di Pasqua, ecco le date dei mercatini - La fiera di Pasqua torna quest'anno da giovedì 17 aprile sino a lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. Le oltre 150 bancarelle verranno posizionate come di consueto lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo. Quest'anno il mercatino pasquale... 🔗quicomo.it

Torna dalle vacanze di Pasqua e trova l'auto squarciata: danno da 4mila euro; Omicidio a Milano, torna dalle vacanze e trova il domestico strangolato. In casa c’è anche il ladro (e presunto assassino); Torna a casa e trova il cadavere del domestico. Un ladro era ancora nell'appartamento; Milano, torna a casa a Pasqua e trova il domestico morto. Ladro ancora nell'abitazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Milano, torna dalle vacanze e trova il domestico strangolato. In casa c’è anche il ladro (e presunto assassino) - La vittima è Angelito Acob Manansala, filippino di 61 anni. L’uomo fermato è un 28enne gambiano, Dawda Bandeh, già noto alle forze dell’ordine. Si indaga sulla dinamica di quanto accaduto ... 🔗msn.com

Milano, torna a casa dalle vacanze e trova il domestico strangolato. In casa c’è anche il ladro (e presunto assassino) - – Omicidio a Milano, nella domenica di Pasqua. Nel tardo pomeriggio del 20 aprile, un domestico filippino di 61 anni , Angelito Acob Manansala, è stato strangolato all’interno di un appartamento di vi ... 🔗informazione.it

Torna dalle vacanze e trova il cadavere del suo domestico a terra: in casa c’è un ladro, lui lo chiude dentro e chiama la polizia - Un 52enne, tornando da un viaggio, trova il corpo senza vita del collaboratore domestico, Angelito Manansala, 61 anni, e sorprende un uomo a rovistare nei cassetti. L'intruso, bloccato in casa, aggred ... 🔗ilfattoquotidiano.it