Torino uccide i vicini e si suicida a Volvera

uccide i vicini di casa e si suicida. E' successo giovedì sera, 24 aprile, a Volvera, in provincia di Torino. All'origine dell'aggressione pare ci sia stata una lite condominiale. Le vittime, uccise a coltellate, sarebbero una coppia di 29 e 24 anni secondo quanto scrive la testata locale L'Eco del Chisone. I due si sarebbero dovuti trasferire tra poche settimane in un altro appartamento a Rivalta. Il responsabile del delitto sarebbe un autotrasportatore di 34 anni che si sarebbe tolto la vita usando lo stesso coltello con cui ha ucciso i vicini.

(Adnkronos) – Tragedia a Volvera, in provincia di Torino. Una lite condominiale è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Secondo le prime informazioni infatti un uomo, dopo aver ucciso a coltellate una coppia di vicini, si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare dinamica e movente dell’accaduto. L'articolo Torino, uccide coppia di vicini e si toglie la vita proviene da Ildenaro. 🔗ildenaro.it

