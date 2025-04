Torino uccide coppia di vicini e si toglie la vita

Torino. Una lite condominiale è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Secondo le prime informazioni infatti un uomo, dopo aver ucciso a coltellate una coppia di vicini, si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare dinamica e movente dell'accaduto.

(Adnkronos) – Tragedia a Volvera, in provincia di Torino. Una lite condominiale è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Secondo le prime informazioni infatti un uomo, dopo aver ucciso a coltellate una coppia di vicini, si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare dinamica e movente dell'accaduto.

(Adnkronos) – Tragedia a Volvera, in provincia di Torino. Una lite condominiale è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Secondo le prime informazioni infatti un uomo, dopo aver ucciso a coltellate una coppia di vicini, si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare dinamica e movente dell’accaduto. —[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

0.48 Tragedia ieri sera in un condominio di Volvera, nella pianura torinese, a 25 chilometri dal capoluogo piemontese con tre morti. Secondo una prima ricostruzione,un uomo a seguito di una lite scoppiata all'interno del condominio dove anch'egli abitava, avrebbe ucciso a coltellate una coppia di vicini per poi togliersi la vita con la stessa arma Su quello che probabilmente è un duplice omicidio,seguito da un suicidio indagano i carabinieri. 🔗servizitelevideo.rai.it

