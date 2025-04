Torino oltre 400 manifesti sul caso della giornalista Belton accusata di una campagna di disinformazione contro Trump giostrata da Zelensky Non lasciarti manipolare

Torino, sono comparsi diversi manifesti che prendono di mira una giornalista britannica. Sono stati affissi oltre 400 manifesti di formato 70x100 e due di dimensioni più grandi, p Ilgiornaleditalia.it - Torino, oltre 400 manifesti sul caso della giornalista Belton, accusata di una campagna di disinformazione contro Trump giostrata da Zelensky: "Non lasciarti manipolare" Leggi su Ilgiornaleditalia.it L’iniziativa è stata promossa da 'Italia Unita', gruppo filo-russo fondato da Amedeo Avondet Nei giorni scorsi, a, sono comparsi diversiche prendono di mira unabritannica. Sono stati affissi400di formato 70x100 e due di dimensioni più grandi, p

Torino, i manifesti di Avondet oscurano il 25 Aprile: propaganda filo-russa e nostalgie fasciste; Manifesti anti-ucraini a Torino contro giornalista britannica; A Grugliasco assorbenti biodegradabili gratis in quattro scuole medie; Cercasi gattare: Torino cerca aiuto per le 400 colonie feline della città. Ecco come candidarsi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Torino, i manifesti di Avondet oscurano il 25 Aprile: propaganda filo-russa e nostalgie fasciste - Alla vigilia delle celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione, spuntano oltre 400 affissioni di Italia Unita: attacchi a una giornalista britannica, inviti all’uscita da NATO e UE, e il “Presen ... 🔗giornalelavoce.it

Manifesto per Ramelli vandalizzato a Torino: scontro tra Avanguardia e antifascisti - Il cartellone commemorativo affisso dai militanti di Avanguardia Torino è stato deturpato poche ore dopo l’affissione. Il gruppo neofascista accusa gli antifascisti militanti e rilancia: “Ramelli vive ... 🔗giornalelavoce.it

Manifesti anti-ucraini a Torino contro giornalista britannica - (ANSA) - TORINO, 24 APR - Numerosi manifesti con un attacco ad una giornalista britannica sono comparsi in questi giorni a Torino. L'iniziativa è di 'Italia Unita', movimento filo-russo lanciato da Am ... 🔗msn.com