Torino lite condominiale coppia uccisa a colpi di coltello da sub dal vicino che poi si suicida sgozzandosi

Torino. Una lite condominiale è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Secondo le prime informazioni infatti un uomo, Andrea Longo, un camionista di 34 anni, dopo aver ucciso a coltellate una coppia di vicini, si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare dinamica e movente dell'accaduto. Per uccidere la coppia di vicini e poi togliersi la vita, con un fendente alla propria gola, l'omicida-suicida avrebbe usato un coltello da sub. Secondo le prime testimonianze raccolte, l'aggressione sarebbe maturata al culmine di una lite tra la coppia e l'uomo armato del coltello. I primi intervenire sul posto, oltre ai soccorritori del 118. sono stati i carabinieri della stazione di None. Le vittime sono Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, di 23, uccisi a coltellate.

Torino, 24 aprile 2025 – Doppio omicidio a Volvera, in provincia di Torino, dove intorno alle 20.45 un uomo, a seguito di una lite scoppiata in condominio, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini per poi togliersi la vita. L'episodio è avvenuto in Via 24 Maggio. Sul posto operano i carabinieri. 🔗quotidiano.net

