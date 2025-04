Torino la denuncia Attaccati da un branco di sconosciuti in centro senza nessuna motivazione

Torino. Inizia così il racconto che Mattia affida ai social: "Venerdì notte siamo stati Attaccati da un branco di sconosciuti in centro a Torino senza nessuna. Torinotoday.it - Torino, la denuncia: "Attaccati da un branco di sconosciuti in centro senza nessuna motivazione" Leggi su Torinotoday.it Tre foto con gli occhi pesti e lividi sul volto accompagnate da un post per raccontare l’aggressione subita da due giovani in via Po a. Inizia così il racconto che Mattia affida ai social: "Venerdì notte siamo statida undiin

Approfondimenti da altre fonti

Dopo 50 anni di violenze e maltrattamenti, una donna di 80 anni ha trovato il coraggio di denunciare il marito sul letto di ospedale, pochi giorni prima della sua morte. La donna, affetta da un tumore terminale, si è spenta nel settembre 2023, rifiutando di tornare a casa per non dover affrontare ancora il suo aguzzino. Il marito, suo coetaneo, è ora sotto processo per maltrattamenti, con una sentenza attesa per il prossimo 15 aprile. 🔗dayitalianews.com

La donna, che ha poi sposato l'uomo prima di separarsene: "Ero a un bivio: o cercare di sistemare tutto o mettere fine al matrimonio. Ma pesavano troppo le violenze, i soprusi. Ho parlato con i miei amici e ho scelto di denunciare".Continua a leggere 🔗fanpage.it

L’avvocato Roberto Capra, presidente della camera penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e della valle d’Aosta, rimarca il concetto ripetendolo tre volte: “Questo è un diritto, un diritto, un diritto di tutte le persone detenute”. Parla della possibilità di avere, anche in carcere... 🔗torinotoday.it

Torino, la denuncia: Attaccati da un branco di sconosciuti in centro senza nessuna motivazione; Noi aggrediti da una baby gang in via Po a Torino: la denuncia di un uomo di Giaveno che vive in Germania; Aggressione omofoba in pieno centro: “Accerchiati e picchiati da una baby gang”; Baby gang picchia due ragazzi in via Po: «Ecco come ci hanno ridotti». 🔗Ne parlano su altre fonti

Torino, la denuncia: "Attaccati da un branco di sconosciuti in centro senza nessuna motivazione" - Tre foto con gli occhi pesti e lividi sul volto accompagnate da un post per raccontare l’aggressione subita da due giovani in via Po a Torino. Inizia così il racconto che Mattia affida ai social: "Ven ... 🔗torinotoday.it

Torino, aggressione omofoba denunciata sui social - Aggressione omofoba a Torino denunciata sui social. "Venerdì notte io e @zerbsde siamo stati attaccati da un branco di sconosciuti in centro a #torino senza ... 🔗msn.com

Mattia e Daniel aggrediti da una baby gang in via Po: «Schiaffi senza motivo. Nessuno ferma questi sedicenni impazziti» - «Venerdì notte io e Daniel siamo stati attaccati da un branco di sconosciuti in centro a Torino». Si apre così la denuncia pubblica di Mattia Gualdi, che ha affidato ad un post su Instagram la rabbia ... 🔗msn.com