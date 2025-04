Torino 34enne uccide a coltellate una coppia di vicini e poi si suicida

Tgcom24.mediaset.it - Torino, 34enne uccide a coltellate una coppia di vicini e poi si suicida Leggi su Tgcom24.mediaset.it Una lite condominiale è degenerata in un'aggressione mortale a Volvera. Le vittime avevano 23 e 28 anni. Si fa strada l'ipotesi che il movente sia legato a una "ossessione' del killer nei confronti della donna.

Torino, 34enne uccide a coltellate una coppia di vicini e poi si suicida - Una lite condominiale è degenerata in un'aggressione mortale a Volvera. Le vittime avevano 23 e 28 anni 🔗tgcom24.mediaset.it

Torino, uccide i vicini e si suicida a Volvera - Uccide i vicini di casa e si suicida. E’ successo giovedì sera, 24 aprile, a Volvera, in provincia di Torino. All’origine dell’aggressione pare ci sia stata una lite condominiale. Le vittime, uccise a coltellate, sarebbero una coppia di 29 e 24 anni secondo quanto scrive la testata locale L’Eco del Chisone. I due si sarebbero dovuti trasferire tra poche settimane in un altro appartamento a Rivalta. 🔗lapresse.it

