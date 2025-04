Tonali Juve obiettivo numero uno per il centrocampo la strategia del club verso il mercato estivo

Cosa riportano altre fonti

Tonali Juve: primo trofeo inglese per l’obiettivo bianconero, il Newcastle trionfa in Carabao Cup contro il Liverpool di Chiesa! Quella giocata su Van Dijk è diventata virale – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve: il Newcastle vince la Carabao Cup contro il Liverpool di Chiesa! Quella giocata su Van Dijk è diventata virale – VIDEO A Wembley, il Newcastle ha messo in bacheca la Carabao Cup, superando 2-1 il Liverpool e tornando a sollevare un trofeo 70 anni dopo l’ultima volta. Sorride l’obiettivo del calciomercato Juve Sandro Tonali, che vince in finale contro l’ex bianconero Federico Chiesa, in gol nella finalissima. 🔗juventusnews24.com

Tonali Juve, è lui l’obiettivo principale per il centrocampo! C’è una condizione principale per poterlo prendere! - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve, il centrocampista del Newcastle è l’obiettivo per il centrocampo: per prenderlo bisogna soddisfare quella condizione Giovanni Albanese non ha dubbi. Sandro Tonali è uno dei 3/4 giocatori che Cristiano Giuntoli ha individuato per rinforzare la Juve in sede di calciomercato. La notizia sul centrocampista del Newcastle è stata pubblicata del profilo X del giornalista, che scrive questo. 🔗juventusnews24.com

Tonali Juventus, conferme sull’obiettivo per l’estate! L’agente Beppe Riso era presente al Tardini per Parma Juve. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, l’agente era presente al Tardini. Rivelazione sull’obiettivo a centrocampo per la prossima stagione Gianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha parlato anche di Tonali in ottica calciomercato Juve. Arrivano nuove conferme sull’obiettivo dei bianconeri per l’estate. LONGARI – «L’apprezzamento nei confronti di Sandro Tonali lo abbiamo sdoganato già lo scorso gennaio, e per quanto possa essere complicato ed oneroso provare a concretizzarlo i ... 🔗juventusnews24.com

Tonali ecco l’offerta Juve - Tonali ecco l’offerta Juve che il centrocampista del Newcastle sia l’obiettivo numero 1 del mercato bianconero non e’ un mistero. Qualcosa in questo senso sembra muoversi con la Juventis che ha deciso ... 🔗informazione.it

Calciomercato Juve: in estate verrà acquistato un centrocampista! C’è un nome in cima alla lista dei desideri di Giuntoli - Calciomercato Juve: in estate sarà assalto ad un centrocampista! C’è un candidato in cima alla lista dei desideri di Giuntoli Come riportato da Matteo Moretto, il calciomercato Juve darà l’assalto ad ... 🔗juventusnews24.com

Tonali Juve: l’idea del club sul centrocampista. Cosa accadrà in estate, la posizione dei bianconeri è chiara - Tonali Juve: la posizione del club bianconero sul centrocampista. Cosa succederà in estate, l’idea dei bianconeri è chiara Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il calciomercato Juve affonderà pe ... 🔗juventusnews24.com