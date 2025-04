Tomba Papa Francesco la scritta Franciscus troppo chiara e non visibile si valuta cambiamento Ecco come sarà

Tomba nella quale Papa Francesco sarà sepolto sabato dopo i funerali. Secondo una fotografia in possesso. Ilmessaggero.it - Tomba Papa Francesco, la scritta Franciscus troppo chiara e non visibile: si valuta cambiamento. Ecco come sarà Leggi su Ilmessaggero.it Sono in corso i preparativi nella basilica di Santa Maria Maggiore per sistemare lanella qualesepolto sabato dopo i funerali. Secondo una fotografia in possesso.

Papa Francesco, "una sola scritta sulla tomba". Chi paga i funerali - Pubblichiamo di seguito il testamento di Papa Francesco. Le ultime volontà del Pontefice: "Spese dei funerali coperte da un benefattore". Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna, desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. 🔗liberoquotidiano.it

Tomba di Papa Francesco, quell’errore che nessuna aveva visto. E adesso? - Non è un mistero che Papa Francesco avesse chiesto una sepoltura semplice, senza sfarzi né monumenti appariscenti. Tuttavia, anche la semplicità richiede precisione: questo errore risulta imperdonabile, non lasciando traccia di uno dei pontificati più rivoluzionari e umani della storia recente. La decisione finale potrebbe arrivare a ridosso della cerimonia. Intanto, in Vaticano, si lavora con discrezione e attenzione per far sì che anche questo dettaglio rispecchi appieno la figura di Jorge Mario Bergoglio, divenuto per tutti semplicemente “Francesco”. 🔗thesocialpost.it

Il testamento di Papa Francesco: “Seppellitemi nella terra, la tomba deve essere semplice e senza ornamenti” - La Santa Sede ha reso noto il testamento di Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile. Il Santo Padre, come è noto, ha chiesto di essere seppellito nella basilica di Santa Maria Maggiore sottolinenando che le spese per la sepoltura verranno sostenute da un anonimo benefattore. Intanto, proprio a Santa Maria Maggiore, sono in corso i lavori nell’area dove verrà sepolto Papa Francesco secondo quelle che sono le sue volontà. 🔗tpi.it

