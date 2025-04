Thesocialpost.it - Tomba di Papa Francesco, quell’errore che nessuna aveva visto. E adesso?

Leggi su Thesocialpost.it

Non è un mistero cheavesse chiesto una sepoltura semplice, senza sfarzi né monumenti appariscenti. Tuttavia, anche la semplicità richiede precisione: questo errore risulta imperdonabile, non lasciando traccia di uno dei pontificati più rivoluzionari e umani della storia recente.La decisione finale potrebbe arrivare a ridosso della cerimonia. Intanto, in Vaticano, si lavora con discrezione e attenzione per far sì che anche questo dettaglio rispecchi appieno la figura di Jorge Mario Bergoglio, divenuto per tutti semplicemente “”.Mancano ormai pochissime ore alla sepoltura del Pontefice e, nella basilica di Santa Maria Maggiore, i preparativi procedono senza sosta. Tuttavia, un dettaglio ha sollevato una certa preoccupazione: la lapide destinata ad accogliererisulterebbe quasi illeggibile.