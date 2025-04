TNA Willow ritorna danzando sulle note di ‘Not Like Us’

Willow, l'oscuro alter ego di Jeff Hardy, è tornato durante l'episodio del 24 aprile di TNA iMPACT, sorprendendo tutti con i suoi passi di danza. Nel corso della puntata, Nic e Ryan Nemeth hanno esplorato il compound degli Hardys, dove i fratelli si sono separati. Nic ha poi incontrato Willow, che ha mostrato i suoi movimenti di danza sulla canzone Not Like Us di Kendrick Lamar. .@NicTNemeth has a strange run-in with Willow The Wisp.WATCH #TNAiMPACT on TNA+: pic.twitter.com/oATIF574yn— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 25, 2025 Il ritorno inaspettato di Willow ha colto molti di sorpresa, scatenando una serie di reazioni sui social media. Jordynne Grace, che quest'anno ha lasciato la TNA per unirsi alla WWE, ha ironizzato dicendo che tornerebbe in TNA solo se le fosse concessa la stessa libertà creativa per realizzare un segmento così unico.

