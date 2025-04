TNA Sean X Pac Waltman sarà presente a Rebellion 2025

Durante l'episodio della scorsa notte di iMPACT, la compagnia ha annunciato un Six-Man Tag Team Match per il prossimo PPV. Il match vedrà The Rascalz (Trey Miguel e Zachary Wentz), affiancati da Ace Austin, sfidare The System (Brian Myers, Eddie Edwards e JDC). Dal momento che Alisha Edwards accompagnerà The System all'angolo, la TNA ha deciso di bilanciare le forze annunciando un rinforzo speciale per l'altro team: si tratta della leggenda della WWE e della WCW, Sean "X-Pac" Waltman. BREAKING: @TheAceAustin, @TheTreyMiguel and @ZacharyWentz with @TheRealXPac battle The System's @MyersWrestling, @DirtyDangoCurty and @TheEddieEdwards w/@MrsAIPAlisha LIVE on PPV and TNA+ at #TNARebellion on April 27 from the Galen Center in LA! Waltman ha una lunga storia con la compagnia, avendo lottato nei suoi primi anni sotto il marchio NWA.

