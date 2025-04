Ti ricordi… Thomas Strunz reso celebre da una conferenza di Trapattoni e da una frase di Effenberg Abbiamo condiviso tante cose anche la moglie

Thomas Strunz. Nato esattamente 57 anni fa a Duisburg, Thomas si divide tra le giovanili della squadra locale e gli studi: è un ragazzo intelligente, forse un po’ spocchioso, perciò bilancia l’effimera prospettiva calcistica con l’economia, entrando anche in banca in uno stage dopo la maturità. In realtà, mentre il percorso didattico è pianificato, quello calcistico è quasi casuale: Thomas gioca in un club locale che si chiama TuRa 88 e ha tredici anni quando arrivano gli osservatori dell’MSV Duisburg interessati, però, a un compagno di squadra. Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Thomas Strunz, reso celebre da una conferenza di Trapattoni e da una frase di Effenberg: “Abbiamo condiviso tante cose, anche la moglie” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Non è vero che non ho imparato niente: ho imparato a fare i nodi alla cravatta, il caffè e soprattutto a fotocopiare, alla fine sono diventato perfetto in questo”. Qualche dubbio potrebbe essere lecito averlo sul caffè, su fotocopie e cravatte invece non c’è ragione di dubitare delle parole di. Nato esattamente 57 anni fa a Duisburg,si divide tra le giovanili della squadra locale e gli studi: è un ragazzo intelligente, forse un po’ spocchioso, perciò bilancia l’effimera prospettiva calcistica con l’economia, entrandoin banca in uno stage dopo la maturità. In realtà, mentre il percorso didattico è pianificato, quello calcistico è quasi casuale:gioca in un club locale che si chiama TuRa 88 e ha tredici anni quando arrivano gli osservatori dell’MSV Duisburg interessati, però, a un compagno di squadra.

