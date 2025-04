Ti distruggo e mi porto via mia figlia l’ex marito di Adriana Volpe condannato per maltrattamenti

marito di Adriana Volpe, ha ricevuto dal tribunale di Roma una condanna a due mesi per maltrattamenti nei confronti di lei e della figlia che oggi ha 13 anni. La conduttrice al Messaggero dice che «non c’è nessun accanimento, intento punitivo o la volontà di infierire. Spero solo che prenda coscienza di cosa ha sbagliato, perché fino a oggi non lo ha fatto». I fatti risalgono al biennio 2020-2021. Parli era «in abituale stato di alterazione per assunzione di alcol e psicofarmaci». E per questo «maltrattava la moglie da cui è separato e la figlia». Sottoponendole «a reiterati atti di violenza morale e psicologica, ingiuriandole e umiliandole», riporta oggi il quotidiano.Il Grande Fratello VipQuando Volpe partecipava a Il Grande Fratello Vip Parli «aveva scatti d’ira nei confronti dei genitori della donna, incaricati insieme a lui di prendersi cura della minore». Leggi su Open.online Roberto Parli, exdi, ha ricevuto dal tribunale di Roma una condanna a due mesi pernei confronti di lei e dellache oggi ha 13 anni. La conduttrice al Messaggero dice che «non c’è nessun accanimento, intento punitivo o la volontà di infierire. Spero solo che prenda coscienza di cosa ha sbagliato, perché fino a oggi non lo ha fatto». I fatti risalgono al biennio 2020-2021. Parli era «in abituale stato di alterazione per assunzione di alcol e psicofarmaci». E per questo «maltrattava la moglie da cui è separato e la». Sottoponendole «a reiterati atti di violenza morale e psicologica, ingiuriandole e umiliandole», riporta oggi il quotidiano.Il Grande Fratello VipQuandopartecipava a Il Grande Fratello Vip Parli «aveva scatti d’ira nei confronti dei genitori della donna, incaricati insieme a lui di prendersi cura della minore».

