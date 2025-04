ThinkBig idee giovani Ragazzi vi supportiamo

ThinkBigperugia.it, la call ThinkBig, la chiamata di idee con cui Fondazione Perugia e la Libera Università dell’Educare (LUdE) intendono valorizzare le idee, i saperi, le energie e i talenti dei giovani come risorsa per lo sviluppo sociale, culturale, economico e ambientale del territorio. Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 300 mila euro. ThinkBig si rivolge a gruppi informali di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vivono, studiano o lavorano nel territorio di riferimento di Fondazione Perugia.Le idee proposte dovranno avere una ricaduta territoriale ed essere attinenti alle aree tematiche: benessere economico (migliorare la qualità della vita e promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile); ricerca e innovazione; benessere sociale (migliorare il benessere delle comunità); sostenibilità ambientale (innescare l’utilizzo sostenibile delle risorse, per favorire il territorio sia in termini ambientali che sociali); patrimonio storico-artistico e cultura (promuovere la cultura, valorizzare e tutelare il patrimonio storico-artistico); salute (garantire una vita sana e promuovere il benessere della comunità). Lanazione.it - ThinkBig: idee giovani: "Ragazzi, vi supportiamo" Leggi su Lanazione.it PERUGIA - E’ online, sul sito www.perugia.it, la call, la chiamata dicon cui Fondazione Perugia e la Libera Università dell’Educare (LUdE) intendono valorizzare le, i saperi, le energie e i talenti deicome risorsa per lo sviluppo sociale, culturale, economico e ambientale del territorio. Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 300 mila euro.si rivolge a gruppi informali didi età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vivono, studiano o lavorano nel territorio di riferimento di Fondazione Perugia.Leproposte dovranno avere una ricaduta territoriale ed essere attinenti alle aree tematiche: benessere economico (migliorare la qualità della vita e promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile); ricerca e innovazione; benessere sociale (migliorare il benessere delle comunità); sostenibilità ambientale (innescare l’utilizzo sostenibile delle risorse, per favorire il territorio sia in termini ambientali che sociali); patrimonio storico-artistico e cultura (promuovere la cultura, valorizzare e tutelare il patrimonio storico-artistico); salute (garantire una vita sana e promuovere il benessere della comunità).

Ne parlano su altre fonti

Spazi immersivi e di condivisione, escape room nei castelli, app per la gestione delle visite turistiche, per il riciclo dei rifiuti o per la salvaguardia della natura e degli animali: queste e molte altre le idee progettuali ed imprenditoriali che gli studenti dei poli scolastici Mattei di... 🔗ilpiacenza.it

Nel dibattito aperto intorno all’università e al tema dei giovani ricercatori, tre sono gli elementi intorno a cui si discute: a) come dare una prospettiva ai tanti dottori di ricerca e ai ricercat... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Tempo di lettura: 2 minutiSabato scorso, presso la Sala Nicchie di Torrecuso, si è tenuto il primo incontro del progetto ‘Barcamp’, iniziativa promossa dal Comune di Torrecuso e finanziata da Sviluppo Campania. Un appuntamento pensato per favorire la partecipazione attiva dei giovani e stimolare la nascita di idee imprenditoriali a vocazione sociale e culturale. Il Barcamp è un format innovativo di incontro informale e partecipativo, nato per facilitare lo scambio di idee, esperienze e ... 🔗anteprima24.it

ThinkBig, 300 mila euro a sostegno delle idee dei giovani under 35: come partecipare al bando; ThinkBig, 300 mila euro per le idee dei giovani; C’è un futuro per tutti i progetti di ThinkBig 3rd. 🔗Su questo argomento da altre fonti

ThinkBig: idee giovani: "Ragazzi, vi supportiamo" - Fondazione Perugia e LUdE al servizio degli under 35 con un bando da 300mila euro. Le proposte dovranno avere anche ricadute territoriali . 🔗lanazione.it

ThinkBig, 300 mila euro a sostegno delle idee dei giovani under 35: come partecipare al bando - Da mercoledì 23 aprile è online, sul sito www.thinkbigperugia.it, la call ThinkBig, la chiamata di idee con cui Fondazione Perugia e la Libera Università dell’Educare (LUdE) intendono valorizzare le i ... 🔗umbria24.it