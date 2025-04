The Wilde è un esclusivo club che ora ha sede anche a Milano Alice lavora da Londra con un team ricco di donne a curarne i dettagli

Alice Chadwyck-Healey, 46 anni, dal 2023 è direttore commerciale di The Wilde, esclusivo club privato, aperto ora a Milano, in via dei Giardini. Manager che vanta un curriculum pluridecennale, tra le sue esperienze annovera consulenze internazionali nei settori del lusso, digitale, benessere, alberghiero e medico, direzione di club come Annabel’s club di Londra e di The Arts club. In precedenza direttore di Events & Marketing al The Birley Group. Vive a Londra con il marito Will, i figli Monty di 13, Zara di 11 anni, e il cane bassotto Enzo. Wildlife Watch: il programma contro il bracconaggio degli animali in Sudafrica X Ore 6«Mi impongo 15 minuti di allenamento brutale (detesto ogni minuto) sulla Peloton byke (una cyclette connessa con trainer e altri partecipanti alla seduta di fitness, ndr ). Iodonna.it - The Wilde è un esclusivo club che ora ha sede anche a Milano, Alice lavora da Londra con un team ricco di donne a curarne i dettagli Leggi su Iodonna.it Chadwyck-Healey, 46 anni, dal 2023 è direttore commerciale di Theprivato, aperto ora a, in via dei Giardini. Manager che vanta un curriculum pluridecennale, tra le sue esperienze annovera consulenze internazionali nei settori del lusso, digitale, benessere, alberghiero e medico, direzione dicome Annabel’sdie di The Arts. In precedenza direttore di Events & Marketing al The Birley Group. Vive acon il marito Will, i figli Monty di 13, Zara di 11 anni, e il cane bassotto Enzo. Wildlife Watch: il programma contro il bracconaggio degli animali in Sudafrica X Ore 6«Mi impongo 15 minuti di allenamento brutale (detesto ogni minuto) sulla Peloton byke (una cyclette connessa con trainer e altri partecipanti alla seduta di fitness, ndr ).

