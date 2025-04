The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered è in sviluppo da tanti anni rivela Bethesda

anni di voci e attese, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è finalmente realtà, ma ciò che potrebbe sorprendere molti è che lo sviluppo del progetto era iniziato già nel 2021. Lo ha rivelato Bethesda Game Studios, confermando che il lavoro è andato avanti lontano dai riflettori per oltre tre anni, con il supporto cruciale del team di Virtuos.L'obiettivo dichiarato non è mai stato quello di rifare completamente il gioco, ma di preservarne l'anima, offrendolo però con una veste tecnica al passo con gli standard attuali. Bethesda ha spiegato di aver voluto "ridare vita a un capitolo che ha tracciato la strada per tanti altri giochi", restando il più possibile fedeli alla memoria dei giocatori di lungo corso.In concreto, ogni texture, animazione, effetto speciale e asset visivo è stato completamente rimasterizzato, e alcuni nuovi doppiaggi si aggiungono alle voci originali, che sono state conservate, inclusi i bug ed i glitch più iconici.

