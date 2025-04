The Accountant 2 visto da Daniella Pineda e Cynthia Addai Robinson La famiglia Una roba complicata

Daniella Pineda quando le chiediamo, durante il junket virtuale, se l'amore fosse l'elemento identificante di The Accountant 2 diretto da Gavin O'Connor. Con lei, nel set, anche l'altra protagonista femminile, ossia Cynthia Addai-Robinson, che riprende il ruolo di Marybeth Medina, già incontrata nel primo film datato 2016. La storia? L'agente Medina, dopo una drammatica perdita, si rivolge al contabile Chris Wolff alias Ben Affleck per risolvere un caso che coinvolge anche la misteriosa e vendicativa Anais, interpretata dalla Pineda, . Movieplayer.it - The Accountant 2 visto da Daniella Pineda e Cynthia Addai-Robinson: "La famiglia? Una roba complicata" Leggi su Movieplayer.it Di umorismo, di zone grigie e di lupi solitari: la nostra video intervista alle protagoniste del sequel con Ben Affleck. In sala. "Adoro questa domanda. Al cento per cento: l'amore è l'elemento più importante del film. E grazie per averlo detto", ci dicequando le chiediamo, durante il junket virtuale, se l'amore fosse l'elemento identificante di The2 diretto da Gavin O'Connor. Con lei, nel set, anche l'altra protagonista femminile, ossia, che riprende il ruolo di Marybeth Medina, già incontrata nel primo film datato 2016. La storia? L'agente Medina, dopo una drammatica perdita, si rivolge al contabile Chris Wolff alias Ben Affleck per risolvere un caso che coinvolge anche la misteriosa e vendicativa Anais, interpretata dalla, .

