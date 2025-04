The Accountant 2 la spiegazione del finale cosa succede a Christian e Braxton

The Accountant 2, la spiegazione del finale: cosa succede a Christian e Braxton

The Accountant 2 porta Christian e Braxton in una missione letale che finisce per preparare il terreno per potenziali sequel. Il film ripropone Christian Wolff, interpretato da Ben Affleck, un contabile che lavora per alcuni dei criminali più pericolosi al mondo. La sua mente neurodiversa gli rende difficile entrare in contatto con gli altri, ma lo rende anche un personaggio pericoloso ed efficace in quel tipo di ambiente. Quando un nuovo mistero, scatenato dalla morte di un vecchio amico, attira la sua attenzione, Christian è costretto a reclutare suo fratello per affrontare una forza sempre più pericolosa.

The Accountant 2 è una storia in gran parte autonoma che sviluppa il mondo di Christian e Braxton del primo film in modo intelligente.

