Terzino Giorgini riapre il ’Sa fet a que’’

Terzino Giorgini, assieme al socio e cuoco Samuele Malpassi, ha riprenso le redini del ristorante "Sa fet a que'?!" a Lido di Classe. Figura storica del territorio, Terzino ha alle spalle una vita imprenditoriale prima come gestore di stabilimento balneare poi come ristoratore. Conosciutissimo nel paese per il suo impegno a favore della comunità, tuttora è presidente della Pro Loco. Dopo un anno di stop Terzino e Samuele hanno deciso di rimboccarsi le maniche e fare quello che nella vita gli è sempre venuto spontaneo: accogliere i visitatori, le famiglie ed i turisti che visitano Lido di Classe. Terzino gestisce la sala e Samuele coordina la cucina. Nella foto Terzino e Samuele Malpassi con Graziano Gozi, Direttore di Confesercenti Ravenna•Cesena e Valentina Ridolfi, Responsabile Affari Generali Ravenna•Cesena.

