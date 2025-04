Terziario motore di sviluppo locale nel Piacentino più 5mila al lavoro in logistica servizi e ristorazione

lavoro Piacentino in espansione nel 2024, quali settori incidono? A proporre il focus l'ufficio statistico della Provincia di Piacenza, unitamente a un confronto dei risultati del territorio locale con quelli delle altre province italiane.«Terziario motore DELLO sviluppo locale» -.

