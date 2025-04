Terrore 25 aprile auto piomba sulla folla La testimonianza

testimonianza è del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini. "Eravamo in piazza, a metà delle celebrazioni. Doveva entrare il gonfalone e stavamo per cantare l'inno di Mameli quando mi hanno chiamato per comunicarmi la morte dell'uomo investito. Dovevo fare il mio discorso ma non me la sono sentita e ho ritenuto di dover interrompere tutto", ha raccontato il primo cittadino."A detta dei presenti – ha quindi spiegato – con cui ho parlato poco fa, l'anziano ha perso il controllo della macchina. Era diabetico, hanno ipotizzato che avesse avuto un calo ipoglicemico. In realtà, appena sceso dalla macchina gli hanno misurato la glicemia, stava bene. Però lui urlava 'mi si sono rotti i freni'".È una mattina limpida, il cielo punteggiato appena da qualche nuvola pigra e la gente in strada ha il passo lento delle giornate dedicate alla memoria.

