Terrore 25 aprile auto piomba sulla folla durante manifestazione è tragedia

tragedia oggi a Lanciano, in provincia di Chieti, quando un’auto lanciata a folle velocità ha imboccato la discesa di via del Torrione, travolgendo numerosi pedoni. Thesocialpost.it - Terrore 25 aprile, auto piomba sulla folla durante manifestazione: è tragedia Leggi su Thesocialpost.it È una mattina limpida, il cielo punteggiato appena da qualche nuvola pigra e la gente in strada ha il passo lento delle giornate dedicate alla memoria. I volti sono distesi, le voci basse, quasi a non voler disturbare l’eco delle parole appena pronunciate davanti a un monumento. Alcuni si tengono per mano, altri camminano in silenzio, con la bandiera ancora piegata sotto il braccio o una spilla appuntata sul petto. Poi, all’improvviso, il suono sordo di un motore lanciato oltre ogni logica, un fragore spezzato da urla, corpi spinti in aria come foglie, e il tempo che si spezza nel respiro di chi non capisce più se sia ancora al sicuro.Una mattinata di memoria e raccoglimento si è trasformata inoggi a Lanciano, in provincia di Chieti, quando un’lanciata a folle velocità ha imboccato la discesa di via del Torrione, travolgendo numerosi pedoni.

