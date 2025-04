Terremoto scossa fortissima magnitudo 6 3

magnitudo 6,3 ha scosso oggi, 25 aprile, alcune zone dell’Ecuador. Lo ha segnalato il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), precisando che l’epicentro è stato localizzato a circa 20 chilometri a nord-ovest della città di Esmeraldas, una zona già nota per la sua vulnerabilità sismica. Il Terremoto si è verificato a una profondità di 35 chilometri, una distanza che ne ha amplificato la percezione in superficie ma che potrebbe averne contenuto, almeno in parte, gli effetti distruttivi. Thesocialpost.it - Terremoto, scossa fortissima: magnitudo 6.3 Leggi su Thesocialpost.it Le galline hanno smesso di razzolare tutte insieme, come se un comando invisibile le avesse richiamate. I cani hanno ululato prima ancora che il rumore si sentisse. Poi il boato, secco e profondo, come se la terra si fosse stirata da dentro. Le mani sono corse a proteggere i bambini, gli occhi si sono alzati verso i soffitti tremanti. Nessuno ha pensato di urlare: quando trema davvero, si tace.Un sisma di6,3 ha scosso oggi, 25 aprile, alcune zone dell’Ecuador. Lo ha segnalato il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), precisando che l’epicentro è stato localizzato a circa 20 chilometri a nord-ovest della città di Esmeraldas, una zona già nota per la sua vulnerabilità sismica. Ilsi è verificato a una profondità di 35 chilometri, una distanza che ne ha amplificato la percezione in superficie ma che potrebbe averne contenuto, almeno in parte, gli effetti distruttivi.

