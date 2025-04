Terremoto Campi Flegrei nuova scossa in corso sciame sismico

Terremoto nell'area dei Campi Flegrei oggi, venerdì 25 aprile 2025. La nuova scossa di magnitudo 2.7, come rilevato dall'Ingv, è stata avvertita alle ore 8.29 in particolare nell'area di Pozzuoli, in via Campana, ma anche a Bacoli, Arco Felice, Monterusciello, Licola, Pianura. Secondo quanto comunicato dal Comune di Pozzuoli, è in corso uno sciame sismico.

“Vesuvio erutta” e “abbiamo un sogno nel cuore”, slogan che richiamano cori da stadio cantati in chiave anti Napoli, sono stati riproposti nei commenti ai post sui social network e agli articoli dei quotidiani sul terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte nell’area dei Campi Flegrei. Diverse le segnalazioni da parte degli utenti sulla presenza di commenti a sfondo razzista, come già capitato in occasione delle precedenti crisi legate al bradisismo nell’area flegrea. 🔗ildenaro.it

Uno sciame sismico composto finora da 7 terremoti e? stato registrato dall?Osservatorio Vesuviano questa notte nei Campi Flegrei. La scossa più forte alle ore 23,39 di magnitudo... 🔗ilmattino.it

Magma a 10 chilometri di profondità che interagisce con fluidi idrotermali e gas a 3 chilometri dal sottosuolo, questa unione crea l?innalzamento del terreno e poi le scosse sismiche. Ed... 🔗ilmessaggero.it

