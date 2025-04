Terracina isola ecologica in via San Felice Circeo approvato il Progetto di Fattibilità

Terracina, 25 aprile 2025 – Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico economica e l’Adozione della variante urbanistica per la realizzazione dell’isola ecologica in via San Felice Circeo, nel Comune di Terracina. Si tratta di un nuovo punto di raccolta al km 7+500 della strada provinciale che va ad aggiungersi all’isola ecologica in località in via Pantani da Basso, a Borgo Hermada, e all’isola ecologica in via Morelle.Come illustrato in Aula dall’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice, questo punto all’ordine del giorno ora approvato era stato già trattato in un precedente Consiglio Comunale, nel corso del quale erano state espresse indicazioni per introdurre modifiche al piano predisposto. In particolare, la sostituzione della destinazione urbanistica “Zona a Servizi” con “Zona a Servizi Vari” e l’estensione della variante della zona “F2 – Servizi Vari” all’intero lotto oggetto di intervento. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 25 aprile 2025 – Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è statoildiTecnico economica e l’Adozione della variante urbanistica per la realizzazione dell’in via San, nel Comune di. Si tratta di un nuovo punto di raccolta al km 7+500 della strada provinciale che va ad aggiungersi all’in località in via Pantani da Basso, a Borgo Hermada, e all’in via Morelle.Come illustrato in Aula dall’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De, questo punto all’ordine del giorno oraera stato già trattato in un precedente Consiglio Comunale, nel corso del quale erano state espresse indicazioni per introdurre modifiche al piano predisposto. In particolare, la sostituzione della destinazione urbanistica “Zona a Servizi” con “Zona a Servizi Vari” e l’estensione della variante della zona “F2 – Servizi Vari” all’intero lotto oggetto di intervento.

