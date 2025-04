Ternana Calcio Secondo posto sicuro e focus sui playoff stadio in progress

Secondo posto divenuto molto importante. La squadra sembra poter ritrovare serenità e convinzione nella lunga attesa per i playoff. Intanto, Stefano D’Alessandro conferma che l’iter per il nuovo stadio va avanti. I rossoverdi hanno più di tre settimane per recuperare energie e prepararsi alla gara d’andata dei quarti di finale, domenica 18 maggio in trasferta. La stagione regolare si concluderà domenica a Chiavari (ore 16.30). Tito, Fazzi e Maestrelli, diffidati, saranno squalificati per le ammonizioni rimediate mercoledì. La sfida con la Virtus Entella diviene un test molto affidabile, da affrontare con orgoglio e per confermare i segnali di ripresa evidenziati contro la Pianese."La squadra è in crescita – afferma Liverani – e nel Secondo tempo siamo usciti fuori bene, a livello tecnico e fisico. Sport.quotidiano.net - Ternana Calcio: Secondo posto sicuro e focus sui playoff, stadio in progress Leggi su Sport.quotidiano.net TERNI – Undivenuto molto importante. La squadra sembra poter ritrovare serenità e convinzione nella lunga attesa per i. Intanto, Stefano D’Alessandro conferma che l’iter per il nuovova avanti. I rossoverdi hanno più di tre settimane per recuperare energie e prepararsi alla gara d’andata dei quarti di finale, domenica 18 maggio in trasferta. La stagione regolare si concluderà domenica a Chiavari (ore 16.30). Tito, Fazzi e Maestrelli, diffidati, saranno squalificati per le ammonizioni rimediate mercoledì. La sfida con la Virtus Entella diviene un test molto affidabile, da affrontare con orgoglio e per confermare i segnali di ripresa evidenziati contro la Pianese."La squadra è in crescita – afferma Liverani – e neltempo siamo usciti fuori bene, a livello tecnico e fisico.

