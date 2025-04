Terminato afflusso dei fedeli alla salma del Papa

afflusso dei fedeli in fila verso la Basilica di San Pietro, per rendere l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco. Tra poco, con la Basilica chiusa, si svolgeranno le operazioni di chiusura del feretro. Quotidiano.net - Terminato l'afflusso dei fedeli alla salma del Papa Leggi su Quotidiano.net Dopo la chiusura dell'accesso in Piazza San Pietro poco prima delle 17.00, si è ora esaurito l'deiin fila verso la Basilica di San Pietro, per rendere l'ultimo salutodiFrancesco. Tra poco, con la Basilica chiusa, si svolgeranno le operazioni di chiusura del feretro.

Papa Francesco: l'omaggio dei fedeli alla salma da oggi fino alla mezzanotte di venerdì. Terminato il rito della traslazione - Il Papa è stato traslato da Casa Santa Marta alla basilica, passando per Piazza San Pietro, sulla bara aperta trasportata dai sediari . Erano queste le persone che nel passato portavano il Papa sulla sedia gestatoria. Da decenni, ovvero dai tempi di Giovanni Paolo I, trasportano il Papa in pratica solo nell’occasione della morte, e per il resto sono adibiti ad altri compiti. Un lungo e commosso... 🔗feedpress.me

Cinque giorni di lutto nazionale (più di Wojtyla), Ciciliano gestirà l’afflusso di fedeli. Cosa ha deciso il governo per salutare Francesco - Anche la politica si stringe attorno alla morte di Papa Francesco. Da ieri le bandiere sui palazzi pubblici sono a mezz’asta e a Palazzo Chigi si è appena concluso il Consiglio dei ministri (Cdm) straordinario indetto ieri in quattro e quattr’otto dalla premier Giorgia Meloni per definire le giornate in cui proclamare il lutto nazionale. L’Esecutivo ha stabilito che il lutto sarà osservato per cinque giorni, da oggi, 22 aprile a sabato 26 aprile, data in cui si terrà il funerale del “Papa degli ultimi” alle ore 10. 🔗open.online

Chiuse le porte della Basilica, oltre 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco - Papa Francesco, stop all'omaggio dei fedeli alla salma in San Pietro. Alle 20 chiusura della bara in forma privata; Papa Francesco, terminato l'afflusso dei fedeli alla salma, fra poco la chiusura della bara: i funerali domani, ultime news; Papa Francesco, a San Pietro 170mila fedeli per l'omaggio. Zelensky: «Potrei non partecipare ai funerali».

La salma di Papa Francesco a San Pietro per l'omaggio dei fedeli: dal 27 possibili visite alla tomba - Previsto afflusso dei fedeli almeno sino alle 4 del mattino Sono ancora lunghe le code in piazza San Pietro per rendere l'ultimo saluto a Papa Francesco nella Basilica vaticana quando è stata ormai ab ... 🔗msn.com

Un fiume ininterrotto di persone continua a omaggiare la salma del Papa. Oggi terza congregazione - La Basilica di San Pietro è rimasta aperta tutta la notte per consentire l'afflusso di fedeli. Alla spicciolata, intanto, stanno arrivando i cardinali che prenderanno parte al Conclave ... 🔗msn.com