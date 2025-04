Termina afflusso dei fedeli in quanti hanno visto la salma del Papa

afflusso dei fedeli in fila verso la Basilica di San Pietro, per rendere l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco. Tra poco, con la Basilica chiusa, si svolgeranno le operazioni di chiusura del. Today.it - Termina l'afflusso dei fedeli: in quanti hanno visto la salma del Papa Leggi su Today.it Dopo la chiusura dell'accesso in Piazza San Pietro poco prima delle 17.00, si è ora esaurito l'deiin fila verso la Basilica di San Pietro, per rendere l'ultimo saluto alladiFrancesco. Tra poco, con la Basilica chiusa, si svolgeranno le operazioni di chiusura del.

Cosa riportano altre fonti

Cinque giorni di lutto nazionale (più di Wojtyla), Ciciliano gestirà l’afflusso di fedeli. Cosa ha deciso il governo per salutare Francesco - Anche la politica si stringe attorno alla morte di Papa Francesco. Da ieri le bandiere sui palazzi pubblici sono a mezz’asta e a Palazzo Chigi si è appena concluso il Consiglio dei ministri (Cdm) straordinario indetto ieri in quattro e quattr’otto dalla premier Giorgia Meloni per definire le giornate in cui proclamare il lutto nazionale. L’Esecutivo ha stabilito che il lutto sarà osservato per cinque giorni, da oggi, 22 aprile a sabato 26 aprile, data in cui si terrà il funerale del “Papa degli ultimi” alle ore 10. 🔗open.online

Papa Francesco, iniziata Traslazione della salma: dalle 11 esposizione del feretro. Previsto afflusso di 450mila fedeli - I funerali del Santo Padre dovrebbero essere celebrati tra venerdì e domenica, mentre il Conclave dovrebbe essere datato tra il 5 e il 10 maggio. La Sala Stampa vaticana ha inoltre riferito gli orari di apertura della Basilica per consentire ai fedeli di visitare la salma L'articolo Papa Francesco, iniziata Traslazione della salma: dalle 11 esposizione del feretro. Previsto afflusso di 450mila fedeli proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Papa, il timelapse dell'enorme afflusso dei fedeli a San Pietro - Roma, 25 apr. (askanews) - L'enorme afflusso a San Pietro per vedere la bara aperta di Papa Francesco in timelapse. Già oltre 128.000 persone si sono messe in fila per dare l'ultimo saluto al Pontefice; la cui bara sarà chiusa alle ore 20 in una cerimonia alla quale parteciperanno gli alti cardinali prima dei funerali il 26 aprile alle ore 10. La Basilica di San Pietro resterà aperta fino alle ore 19 ma alle 17 sarà chiuso l'accesso alla fila, per permettere di mantenere l'orario di chiusura e consentire a chi si mette in coda di poter accedere all'interno. 🔗quotidiano.net

Terminato l'afflusso di fedeli a San Pietro. In 250mila hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco - Già dalle mura vaticane si snoda a metà mattinata la folla di fedeli, turisti e semplici curiosi arrivati a San Pietro per un omaggio alla salma di papa Francesco. La folla, composta da bambini, anzia ... 🔗ansa.it