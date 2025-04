Teologi à la carte convertiti postumi Serra e Fazio diventano Papa boys

Laverita.info - Teologi à la carte, convertiti postumi. Serra e Fazio diventano «Papa boys» Leggi su Laverita.info La penna rossa su «Repubblica» afferma che non è importante la messa ma come si guarda «politicamente» il mondo. Per il conduttore serve insistere su «inclusione e immigrati». La De Gregorio discetta di catechismo.

