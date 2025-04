Tentata truffa durante incontro di calcio Avellino – Monopoli quattro denunciati per falsi biglietti

Avellino ha deferito alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone per Tentata truffa poiché, in occasione dell’incontro di calcio Avellino – Monopoli disputatosi lo scorso 13 aprile, le stesse hanno tentato di introdursi all’interno del settore Curva. Avellinotoday.it - Tentata truffa durante l'incontro di calcio Avellino – Monopoli: quattro denunciati per falsi biglietti Leggi su Avellinotoday.it La D.i.g.o.s. della Questura diha deferito alla Procura della Repubblica dipersone perpoiché, in occasione dell’didisputatosi lo scorso 13 aprile, le stesse hanno tentato di introdursi all’interno del settore Curva.

Ne parlano su altre fonti

Un tentativo di truffa ai danni di un pensionato di San Pier Niceto si è concluso con l’arresto di un 20enne di Catania e la denuncia a piede libero di un suo complice, un 22enne, anch’egli del capoluogo etneo. I due giovani avevano messo in atto la cosiddetta "truffa del finto maresciallo"... 🔗cataniatoday.it

Prima una telefonata di un finto maresciallo dei carabinieri, che ha fatto credere a un anziano che suo figlio, verosimilmente coinvolto in un sinistro stradale, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro per scongiurare ulteriori conseguenze. Infatti poco dopo un uomo si è presentato presso... 🔗messinatoday.it

Nuovo tentativo di truffa telefonica a Como. Questa volta, a farne le spese è stata la madre di Monika, nostra lettrice, che ha voluto condividere la sua esperienza per mettere in guardia gli altri cittadini. Tutto è iniziato con una telefonata da un numero privato. Dall’altro capo, una voce... 🔗quicomo.it

Tentata truffa durante l'incontro di calcio Avellino – Monopoli: quattro denunciati per falsi biglietti; Laterza: Carabinieri sventano una tentata truffa ai danni di un’anziana; Ciociaro denunciato dai carabinieri per tentata truffa a un osimano; Finge di essere un funzionario di banca per truffare un uomo, 39enne ciociaro denunciato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tentata truffa a Lucca: tassista in allerta e polizia in azione - Un episodio di presunta truffa ha avuto luogo a Lucca, dove un tassista ha mostrato prontezza e attenzione. Durante una corsa ... un uomo di 21 anni avrebbe tentato di raggirare un’anziana signora di ... 🔗gaeta.it

Tentata truffa ad un’anziana, la Polizia cerca gli autori - Tentata truffa ai danni di un’anziana in pieno centro a Licata. I fatti si sono verificati nella serata di ieri. I malviventi hanno detto alla donna che il figlio aveva avuto un incidente, tentando la ... 🔗licatanet.it

Tentata truffa alla materna, il parroco smaschera i malviventi - Tentata truffa alla materna, il parroco smaschera i malviventi. Don Riccardo Robella e i Carabinieri di Leini fermano due truffatori che tentavano di ingannare la scuola paritaria dell'infanzia San ... 🔗primailcanavese.it