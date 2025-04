Tentano di imbarcarsi con passaporti falsi nei guai papà iraniano e figli

imbarcarsi su un volo per Londra con passaporti falsi: è accaduto all’aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi. I tre passeggeri, iraniani, un uomo e due minorenni, al controllo prima del check-in, si erano dichiarati cittadini svizzeri, esibendo tre passaporti elvetici. I documenti. Salernotoday.it - Tentano di imbarcarsi con passaporti falsi: nei guai papà iraniano e figli Leggi su Salernotoday.it Hanno tentato disu un volo per Londra con: è accaduto all’aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi. I tre passeggeri, iraniani, un uomo e due minorenni, al controllo prima del check-in, si erano dichiarati cittadini svizzeri, esibendo treelvetici. I documenti.

