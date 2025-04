Tenta di aggredire la moglie a martellate arrestato un 50enne

arrestato nella notte un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia. L'intervento è scattato dopo una segnalazione anonima arrivata al 112. I carabinieri sono entrati nell'abitazione trovando l'uomo con un martello tra le mani che. Napolitoday.it - Tenta di aggredire la moglie a martellate: arrestato un 50enne Leggi su Napolitoday.it I carabinieri di Pianura hannonella notte un, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia. L'intervento è scattato dopo una segnalazione anonima arrivata al 112. I carabinieri sono entrati nell'abitazione trovando l'uomo con un martello tra le mani che.

Su altri siti se ne discute

Ha tentato il suicidio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) , dove è detenuto dal novembre del 2024 per associazione mafiosa , il catanese Cristian Calvagno , di 37 anni. Lo scrive la moglie, Cristina Furnari , di 36 anni, in una "implorazione della moglie di un detenuto" con cui chiede al GIP e al procuratore generale di Catania di "intervenire" per "il gravissimo stato di salute" del. 🔗feedpress.me

Femminicidio a Mariotto, frazione di Bitonto, nel Barese. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate, poi ha chiamato il 112 per confessare il delitto. «Ho ucciso mia moglie, venite», avrebbe detto... 🔗leggo.it

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 53enne pregiudicato tarantino perché ritenuto presunto responsabile del reato di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il personale della Squadra Volante è intervenuto a tarda sera presso un supermercato del centro città dove l’addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo ritenuto presunto responsabile del tentativo di furto di prodotti alimentari. 🔗tarantinitime.it

Tenta di aggredire la moglie a martellate: arrestato un 50enne; Tenta di aggredire la moglie a martellate: 50enne in manette; Passoscuro, accusa il fratello gemello di avere una relazione con la moglie e lo aggredisce a martellate: arrestato; 52enne perseguita e tenta di aggredire i condomini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Martellate alla moglie, poi il tragico epilogo: si lancia dal balcone a Napoli - Una lite sfocia nel sangue: colpisce a martellate la moglie, poi si lancia dal balcone. Tragedia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. 🔗notizie.it