Tennis fortunato in campo e anche in amore al suo fianco c’è una dea

Il peggio è alle spalle. O almeno così sembrerebbe. Alexander Zverev si è lasciato alle spalle un momento molto difficile e l'impressione è che sia pronto, adesso, per prendersi la sua rivincita. Un ritardo che pagherà a caro prezzo, però, considerando che in assenza di Jannik Sinner si è lasciato sfuggire un'occasione molto, ma davvero molto, ghiotta.

Avrebbe potuto scalare il ranking e conquistare il trono che l'altoatesino detiene da 46 settimane, ma non è riuscito a sfruttare questa opportunità. Dopo gli Australian Open ha tentennato nei momenti importanti e non ce l'ha fatta, di conseguenza, a coronare il sogno di essere in numero 1 del mondo.

Tennis, l’annuncio scuote i tifosi italiani: non tornerà mai più in campo - Tennis, questo è un addio e non semplicemente un arrivederci: così l’annuncio ufficiale ha lasciato i tifosi italiani di stucco da un giorno all’altro. “Io non sono mai sparita. Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Invece la notizia del mio addio al tennis professionistico è uscita prima. A maggio mi sono svegliata e ho deciso di smetterla. Già da anni avevo pensato di lasciare la racchetta”. 🔗ilveggente.it

Tennis, domani torna Jasmine Paolini: a Doha l’azzurra sfida Garcia, in campo anche Nardi e Darderi - Jasmine Paolini farà il suo rientro in campo nella giornata di domani. L’azzurra, che si è presa qualche settimana di pausa dopo l’uscita al terzo turno degli Australian Open per mano di Elina Svitolina, sfiderà sul cemento indoor del Wta 1000 di Doha la francese Caroline Garcia. Non una gara semplice per la numero 4 del ranking (bye al primo turno), che affronta una tennista talentuosa ma poco continua: nel primo turno in Qatar ha superato in due set la cinese Yuan, trovando così la prima vittoria del suo 2025 e anche la prima gioia dopo quasi cinque mesi dall’ultimo successo, targato 14 ... 🔗sportface.it

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novità Una delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗funweek.it

