Telese Terme ospita la rifinitura del Benevento Calcio soddisfatto il sindaco Caporaso

Benevento Calcio svolgeranno la consueta rifinitura pre-gara presso lo Stadio Comunale Cesare Alterio di Telese Terme. L’allenamento sarà a porte aperte, offrendo così a tutti i tifosi della Valle Telesina un’occasione per avvicinarsi alla squadra, vivere l’atmosfera della vigilia di campionato e far sentire il proprio sostegno ai giallorossi.Un’iniziativa di grande valore sportivo e simbolico, resa possibile dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Telese Terme e la società Benevento Calcio.«Desidero ringraziare sentitamente il presidente Oreste Vigorito e tutta la società del Benevento Calcio – dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso – per aver scelto la nostra città come sede della rifinitura. Anteprima24.it - Telese Terme ospita la rifinitura del Benevento Calcio: soddisfatto il sindaco Caporaso Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 1 minutoDomenica mattina, a partire dalle ore 10.00, i calciatori delsvolgeranno la consuetapre-gara presso lo Stadio Comunale Cesare Alterio di. L’allenamento sarà a porte aperte, offrendo così a tutti i tifosi della Valle Telesina un’occasione per avvicinarsi alla squadra, vivere l’atmosfera della vigilia di campionato e far sentire il proprio sostegno ai giallorossi.Un’iniziativa di grande valore sportivo e simbolico, resa possibile dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale die la società.«Desidero ringraziare sentitamente il presidente Oreste Vigorito e tutta la società del– dichiara ildi, Giovanni– per aver scelto la nostra città come sede della

