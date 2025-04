Telese ospita l’allenamento a porte aperte del Benevento Calcio

Telese Terme ospita la rifinitura del Benevento Calcio: soddisfatto il sindaco Caporaso - Tempo di lettura: 1 minutoDomenica mattina, a partire dalle ore 10.00, i calciatori del Benevento Calcio svolgeranno la consueta rifinitura pre-gara presso lo Stadio Comunale Cesare Alterio di Telese Terme. L’allenamento sarà a porte aperte, offrendo così a tutti i tifosi della Valle Telesina un’occasione per avvicinarsi alla squadra, vivere l’atmosfera della vigilia di campionato e far sentire il proprio sostegno ai giallorossi. 🔗anteprima24.it

