Tebas contro Florentino Perez Non vuole migliorare il calcio lo vuole a modo suo

Tebas si scaglia contro Florentino Perez per le minacce sulla mancata partecipazione alla finale di Coppa del Re del suo Real Madrid, in seguito alle dichiarazioni degli arbitri in conferenza stampa.

Tebas contro Florentino Perez: «Non vuole migliorare il calcio, lo vuole a modo suo»

Tebas ha scritto su X:

Non gli piace Tebas perché non fa quello che lui vorrebbe. Non gli piace Ceferin perché non fa quello che vuole. Non gli piace Louzán perché non fa quello che vuole. Non gli piacciono i commentatori televisivi perché non dicono quello che vorrebbe. Non vogliono andare avanti con la riforma dell'arbitraggio perché non è ciò che lui vuole. E ora, dopo le dichiarazioni degli arbitri, stanchi delle continue molestie della Real Madrid Tv, risponde come sa fare: sospende la conferenza stampa, salta l'allenamento allo stadio, disdegna le riforme ufficiali della finale di Coppa del Re, fa trapelare che non giocherà la finale.

