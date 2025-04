Teatro Comunale La Soprintendenza fa ripartire i lavori

ripartire i lavori di riqualificazione del Teatro Comunale. È infatti arrivato il via libera della Soprintendenza alla prosecuzione del cantiere dopo che gli scavi in corso per la creazione di un nuovo piano interrato avevano portato alla luce alcuni resti archeologici. Autorizzata, su istanza presentata dal Comune per poter proseguire il secondo lotto dei lavori, "la rimozione in scavo dei resti ritrovati – spiega una nota di Palazzo d’Accursio –, muri e pavimenti in parte riferibili a un palazzo del ’400, probabilmente Palazzo Bentivoglio, in parte a bagni pubblici degli anni Trenta".Le indagini della Soprintendenza hanno infatti valutato, aggiunge il Comune, che "i resti di alcuni residui murari e pavimentali pertinenti alle cantine di un edificio di presumibile epoca rinascimentale, oltre a una fossa settica coeva e ad alcuni elementi interrati appartenenti ai bagni pubblici risalenti agli anni Trenta del Novecento, hanno un mero valore storico-documentale, che non consente di prevederne un’eventuale valorizzazione", in quanto presentano "pesanti manomissioni e ammanchi dovuti alla posa di tubazioni e condotti" e versano "in pessimo stato conservativo". Ilrestodelcarlino.it - Teatro Comunale. La Soprintendenza fa ripartire i lavori Leggi su Ilrestodelcarlino.it Possonodi riqualificazione del. È infatti arrivato il via libera dellaalla prosecuzione del cantiere dopo che gli scavi in corso per la creazione di un nuovo piano interrato avevano portato alla luce alcuni resti archeologici. Autorizzata, su istanza presentata dal Comune per poter proseguire il secondo lotto dei, "la rimozione in scavo dei resti ritrovati – spiega una nota di Palazzo d’Accursio –, muri e pavimenti in parte riferibili a un palazzo del ’400, probabilmente Palazzo Bentivoglio, in parte a bagni pubblici degli anni Trenta".Le indagini dellahanno infatti valutato, aggiunge il Comune, che "i resti di alcuni residui murari e pavimentali pertinenti alle cantine di un edificio di presumibile epoca rinascimentale, oltre a una fossa settica coeva e ad alcuni elementi interrati appartenenti ai bagni pubblici risalenti agli anni Trenta del Novecento, hanno un mero valore storico-documentale, che non consente di prevederne un’eventuale valorizzazione", in quanto presentano "pesanti manomissioni e ammanchi dovuti alla posa di tubazioni e condotti" e versano "in pessimo stato conservativo".

Su questo argomento da altre fonti

La Soprintendenza ha dato il via libera per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione al Teatro comunale di Bologna. Gli scavi erano stati interrotti per il ritrovamento di alcuni resti archeologici (muri e pavimenti in parte riferibili ad un palazzo del Quattrocento, probabilmente Palazzo... 🔗bolognatoday.it

Sabato 15 febbraio va in scena al Teatro Comunale di Cicagna “Senza respiro”, di David Norisco, con Pamela Prati e Simone Lambertini per la regia di Francesco Branchetti. Una storia che racchiude un cumulo di incertezze, dove l’egoismo è l’unica legge conosciuta. Tre personaggi affrontano un... 🔗genovatoday.it

Terzo appuntamento della sezione "Famiglie a teatro", inserita all’interno della stagione 2024/2025 del Teatro Comunale di Gambettola. In scena sabato 8 marzo alle ore 17 la Compagnia Burambò porta lo spettacolo "Secondo Pinocchio", per la regia di Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli. In una... 🔗cesenatoday.it

Teatro Comunale. La Soprintendenza fa ripartire i lavori; Via libera della Soprintendenza per i lavori al Teatro comunale; Teatro Comunale, via libera al proseguimento dei lavori dopo le indagini della Soprintendenza; Via libera della Soprintendenza per i lavori al Teatro comunale. 🔗Cosa riportano altre fonti

"Avanti con i lavori, il Comunale riaprirà a dicembre 2026” - La Soprintendenza autorizza la prosecuzione del cantiere di piazza Verdi dopo il ritrovamento di tracce di un edificio del Quattrocento: "Mero valore ... 🔗bologna.repubblica.it

Via libera della Soprintendenza per i lavori al Teatro comunale - I lavori di riqualificazione si erano fermati dopo il ritrovamento di alcuni resti di un palazzo del Quattrocento ... 🔗bolognatoday.it

Teatro Politeama, Lagalla: ''Con Regione, Foss e Soprintendenza sinergia per i lavori di restauro e manutenzione'' - Per i lavori di restauro delle facciate e parte delle coperture del teatro la Soprintendenza avrà a disposizione 15 milioni di euro dei fondi Fsc. Questi lavori verranno consegnati tra la fine di ques ... 🔗palermomania.it