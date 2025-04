Tbilisi la città multietnica del Caucaso dove l’anima europea incontra l’Oriente

In Georgia, cuore del Caucaso, i flussi migratori millenari hanno contribuito a definire un mosaico multiculturale che seduce attraverso gli stili multietnici dell'architettura urbana della Capitale. A Tbilisi, città caucasica dove europei, turchi, russi e arabi hanno creato un laboratorio multiculturale che unisce oriente e occidente, scorre il fiume Mt'k'vari, che nasce nella Turchia orientale, dove viene chiamato Kura, e va verso l'Azerbaijan, dove viene chiamato Kur, sfociando nel Mar Caspio. Camminando lungo il fiume, si scoprono mille meraviglie tra cui anche i ponti pedonali che aiutano a riflettere e a meditare mentre l'acqua, elemento imprescindibilmente georgiano, scorre lenta nel suo letto. E' ciò che accade quando si attraversa il Ponte della Pace, icona della città e progettato dall'architetto italiano Michele De Lucchi come monumento di dialogo tra il passato e il futuro di Tbilisi.

