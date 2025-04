Taxi e revoca autorizzazione Ncc la società Sky Road Nessuna illegalità su vincolo territoriale

revoca da parte del Comune di Scarperia dell’autorizzazione al vettore 62, uno stop accolto con soddisfazione dai tassisti che hanno. Firenzetoday.it - Taxi e revoca autorizzazione Ncc, la società Sky Road: “Nessuna illegalità su vincolo territoriale” Leggi su Firenzetoday.it Non si fermano gli attriti cittadini tra parte delle cooperative dei tassisti e parte dei Noleggi con conducente (Ncc). Ieri è stata diffusa la notizia dellada parte del Comune di Scarperia dell’al vettore 62, uno stop accolto con soddisfazione dai tassisti che hanno.

Taxi a Firenze, Funaro: “Ncc, controllo e revoca se fuori norma” - Risoluta, la sindaca Sara Funaro dopo il confronto con i tassisti di Firenze. Ha detto: "E' stato un incontro dove c'è stato un confronto franco e costruttivo. Abbiamo ribadito oggi la nostra volontà di andare a revisionare l'elenco delle liste bianche che entrano nella Ztl, in particolar modo andando a differenziare tra quelli che fanno attività all'interno della provincia e quelli che la fanno da fuori provincia e spesso da fuori regione", inoltre ci sarà "tutta una serie di controlli incrociati" L'articolo Taxi a Firenze, Funaro: “Ncc, controllo e revoca se fuori norma” proviene da ... 🔗.com

Libro Sinwar, La Sapienza revoca autorizzazione ma l’evento si tiene comunque - (Adnkronos) – La Sapienza ha revocato l'autorizzazione alla presentazione del libro 'Le spine e il garofano', scritto da Yahya Sinwar,… L'articolo Libro Sinwar, La Sapienza revoca autorizzazione ma l’evento si tiene comunque proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

La Sapienza revoca l'autorizzazione alla presentazione del libro di Sinwar - La facoltà di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma ha revocato l'autorizzazione alla presentazione - presso il Dipartimento di Fisica dell'ateneo del libro «Le Spine e il Garofano» di Yahya Sinwar, il leader di Hamas mente delle stragi del 7 ottobre 2023,ucciso dalle Idf il 16 ottobre 2024 nella Striscia di Gaza. «La decisione - fa sapere l'ateneo - è motivata dal fatto che l'evento pubblicizzato differisce profondamente, in quanto a organizzatori, contenuti e locandina, da quanto autorizzato». 🔗panorama.it

Tar conferma revoca di licenza Ncc. E Fratelli d'Italia si schiera con Palazzo Vecchio: "Stavolta ha ragione" - Il Tar conferma una revoca, i meloniani: "Abbiamo verificato con i nostri occhi servizi irregolari degli Ncc" ... 🔗firenzetoday.it

NCC, Firenze: violata territorialità, Tar Toscana revoca autorizzazione - NCC, Firenze: violata territorialità, Tar Toscana revoca autorizzazione . Respinto il ricorso della società Sky Road 236, ... 🔗controradio.it

Abusivi nel mirino. La stretta per Ncc e taxi: "Via la licenza e multe per autisti in trasferta" - Riunione in Comune tra i conducenti di auto bianche e l’amministrazione. La sindaca Funaro e l’assessore Giorgio promettono "controlli serrati". 🔗msn.com