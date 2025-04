Taremi il connazionale Alireza Onori l’Iran ma vogliono distruggerti

Taremi, attaccante dell’Inter, difeso a spada tratta dal proprio connazionale Alireza Jahanbakhsh, giocatore dell’Heerenveen. L’attaccante nerazzurro non sta vivendo un grande periodo.GRANDE ONORE – Alireza Jahanbakhsh difende su Instagram il connazionale e amico Mehdi Taremi: «Alla luce dell’attuale stato del calcio del nostro Paese, che purtroppo è in declino di giorno in giorno sia a livello di club che nello sviluppo giovanile e nelle strutture, la tua presenza a questo livello del calcio mondiale e la tua resistenza nell’affrontare la pressione e nel competere con i migliori attaccanti del mondo sono un grande onore. Anche se so che hai continuato a lungo con immenso dolore e pressione, solo per essere un buon rappresentante del calcio iraniano, soprattutto in questi ultimi anni in cui abbiamo avuto pochi rappresentanti ai massimi livelli del calcio europeo e non vediamo molta voglia nelle giovani generazioni di correre rischi, sopportare la pressione e gestire grandi aspettative per diventare giocatori di alto livello. Inter-news.it - Taremi, il connazionale Alireza: «Onori l’Iran, ma vogliono distruggerti» Leggi su Inter-news.it , attaccante dell’Inter, difeso a spada tratta dal proprioJahanbakhsh, giocatore dell’Heerenveen. L’attaccante nerazzurro non sta vivendo un grande periodo.GRANDE ONORE –Jahanbakhsh difende su Instagram ile amico Mehdi: «Alla luce dell’attuale stato del calcio del nostro Paese, che purtroppo è in declino di giorno in giorno sia a livello di club che nello sviluppo giovanile e nelle strutture, la tua presenza a questo livello del calcio mondiale e la tua resistenza nell’affrontare la pressione e nel competere con i migliori attaccanti del mondo sono un grande onore. Anche se so che hai continuato a lungo con immenso dolore e pressione, solo per essere un buon rappresentante del calcio iraniano, soprattutto in questi ultimi anni in cui abbiamo avuto pochi rappresentanti ai massimi livelli del calcio europeo e non vediamo molta voglia nelle giovani generazioni di correre rischi, sopportare la pressione e gestire grandi aspettative per diventare giocatori di alto livello.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Bayern Monaco con calcio d`inizio alle 21 al Giuseppe Meazza in San Siro è gara valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions... 🔗calciomercato.com

di RedazioneInfortunio Taremi, le ultime sull’attaccante dell’Inter: quando può tornare a disposizione il centravanti nerazzurro Infortunio Taremi, arrivano buone notizie per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi verso la gara contro il Cagliari. Dopo il successo ottenuto ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari. 🔗internews24.com

Per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, i nerazzurri ospitano gli olandesi Dopo la sofferta vittoria, ottenuta in rimonta, contro il Monza nell’ultimo turno del campionato di Serie A, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica, l’Inter si tuffa in Champions League per conquistare il passaggio ai quarti di finale. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Jahanbakhsh difende Taremi: "Avrà successo all'Inter. Se consideriamo alcuni aspetti, finora ha giocato bene" - Alireza Jahanbakhsh Jirandeh, attaccante dell'Heerenveen e della nazionale iraniana, Nazionale del quale è titolare, ha parlato del compagno di reparto nell'Iran, l'interista Mehdi Taremi. 🔗msn.com

Taremi va in gol per la terza volta in una gara decisiva per la qualificazione al Mondiale e scrive la storia dell'Iran - Record raggiunto per Mehdi Taremi che entra a far parte di una ristrettissima nicchia di giocatori al mondo. L'attaccante dell'Inter e dell'Iran, oggi in campo con la sua Nazionale, è andato ben ... 🔗msn.com

Taremi: “Ora spero in prestazioni migliori per l’Inter” - A discapito di una forma fisica che nei giorni precedenti pareva problematica, Taremi ha saputo rendersi protagonista contro l’Uzbekistan con due reti importantissime per il 2-2 finale. 🔗informazione.it