Tardelli: «La Juve perde in campo, cresce in Borsa, che sta succedendo? Elkann racconti la verità»Nella sua rubrica su La Stampa, Tardelli si occupa anche della sua Juventus.Ecco cosa scrive il centrocampista campione del mondo nel 1982:Abbiamo capito che Vlahovic non può giocare con Kolo Muani, ma purtroppo abbiamo anche capito che mandare via Allegri e non prendere Conte è stato un grave errore, un vuoto che non è stato riempito né da Thiago Motta né da Giuntoli. È inutile andare a rovistare in un calderone pieno di nomi, quelli che possono prendere in mano la situazione sono loro: Conte e Allegri. Sanno cosa serve e servono a gestire quelli che con il calcio non hanno niente a che vedere. Si dice che non vanno d’accordo con Giuntoli, forse un motivo ci sarà. Chi è il punto di riferimento dei bianconeri, chi ci mette la faccia, con chi si confrontano i giocatori in società? È un rebus. Ilnapolista.it - Tardelli: «La Juve perde in campo, cresce in Borsa: che sta succedendo? Elkann racconti la verità» Leggi su Ilnapolista.it : «Lainin, che stala»Nella sua rubrica su La Stampa,si occupa anche della suantus.Ecco cosa scrive il centrocampista campione del mondo nel 1982:Abbiamo capito che Vlahovic non può giocare con Kolo Muani, ma purtroppo abbiamo anche capito che mandare via Allegri e non prendere Conte è stato un grave errore, un vuoto che non è stato riempito né da Thiago Motta né da Giuntoli. È inutile andare a rovistare in un calderone pieno di nomi, quelli che possono prendere in mano la situazione sono loro: Conte e Allegri. Sanno cosa serve e servono a gestire quelli che con il calcio non hanno niente a che vedere. Si dice che non vanno d’accordo con Giuntoli, forse un motivo ci sarà. Chi è il punto di riferimento dei bianconeri, chi ci mette la faccia, con chi si confrontano i giocatori in società? È un rebus.

