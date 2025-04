Tantissime persone alla manifestazione del 25 aprile a Milano per celebrare la Liberazione

Milano, 25 aprile 2025 Per l'80esimo anniversario della Liberazione Tantissime persone alla manifestazione a Milano partita da Porta Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

